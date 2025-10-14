¡Es tiempo de ayudar! Inicia Michoacán colecta para estados damnificados por fenómenos meteorológicos

El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, indicó que estos apoyos se enviarán al Sistema DIF Nacional para su distribución en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

Por lo que comentó que el horario de atención y recibimiento de los donativos es de 9:00 a 18:00 horas.

En su oportunidad, la directora del Sistema DIF Michoacán, Sofía Bautista, indicó que son 50 las personas de la dependencia que estarán de lleno en el centro de acopio, pero si existieran voluntarios que quieran ayudar podrán hacerlo.