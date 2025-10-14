¡Es tiempo de ayudar! Inicia Michoacán colecta para estados damnificados por fenómenos meteorológicos
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán comenzó la colecta de víveres para los estados qué fueron afectados por los fenómenos meteorológicos de Priscilla y Raymund en días pasados.
En las instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Michoacán se encuentra el centro de acopio que, a partir de este martes y el miércoles, recibirá el corazón, generosidad y apoyo de los michoacanos.
El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, indicó que estos apoyos se enviarán al Sistema DIF Nacional para su distribución en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.
Por lo que comentó que el horario de atención y recibimiento de los donativos es de 9:00 a 18:00 horas.
En su oportunidad, la directora del Sistema DIF Michoacán, Sofía Bautista, indicó que son 50 las personas de la dependencia que estarán de lleno en el centro de acopio, pero si existieran voluntarios que quieran ayudar podrán hacerlo.
Refirió que el jueves se enviarán los productos al Almacén del Sistema DIF Nacional, instancia que entregará los apoyos correspondientes.
Te dejamos la lista de productos que más se necesitan:
Comida enlatada, arroz, frijol o lenteja en bolsa, pasta para sopa, harina de maíz o trigo, leche en polvo o en cartón, formula y alimentos para bebés, aceite vegetal, azúcar, sal, café soluble y cereales.
Artículos de limpieza
Agua embotellada
Cobijas
Artículos de higiene personal como toallas sanitarias y gel antibacterial
Pañales para bebé y adulto
Alimento para mascotas
