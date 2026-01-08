"Es resultado de una estrategia integral": fiscal reporta baja en delitos de alto impacto en 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación, el Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, dio a conocer que los resultados en materia de procuración de justicia durante 2025 reflejan una tendencia sostenida a la baja en delitos de alto impacto, particularmente en homicidio doloso, feminicidio, robo de vehículos y robo al transporte.

En este sentido, informó que el año 2025 cerró con un registro de mil 291 víctimas de homicidio doloso y feminicidio, lo que representa una disminución significativa en comparación con las mil 508 víctimas reportadas en 2024. “Esta reducción es resultado de una estrategia integral de prevención, investigación y coordinación interinstitucional”, subrayó.

Respecto al robo de vehículos, el Fiscal destacó una reducción del 11 por ciento en comparación con el año anterior, al contabilizarse 438 casos menos. En cuanto al robo al transporte, se logró una disminución del 30 por ciento, equivalente a 171 casos menos. Detalló que septiembre fue el mes con menor incidencia de este delito, derivado de un operativo especial en carreteras federales y autopistas, implementado de manera conjunta por la Guardia Civil, la Guardia Nacional, personal de Tránsito y la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de fortalecer la prevención y la reacción inmediata.

Así mismo, Torres Piña reconoció los avances en el fortalecimiento institucional de la FGE, particularmente en materia de equipamiento y modernización tecnológica. Señaló que, al cierre de 2025, se dotó de 313 equipos de cómputo a nueve fiscalías regionales y especializadas, como parte de la meta de renovar en su totalidad los mil 122 equipos con los que cuenta la institución. Añadió que, mediante el programa del Fondo de Aportación para la Seguridad Pública (FASP), se entregaron 500 batas a las y los peritos adscritos a la Coordinación de Servicios Periciales.