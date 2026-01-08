"Es resultado de una estrategia integral": fiscal reporta baja en delitos de alto impacto en 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación, el Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, dio a conocer que los resultados en materia de procuración de justicia durante 2025 reflejan una tendencia sostenida a la baja en delitos de alto impacto, particularmente en homicidio doloso, feminicidio, robo de vehículos y robo al transporte.
En este sentido, informó que el año 2025 cerró con un registro de mil 291 víctimas de homicidio doloso y feminicidio, lo que representa una disminución significativa en comparación con las mil 508 víctimas reportadas en 2024. “Esta reducción es resultado de una estrategia integral de prevención, investigación y coordinación interinstitucional”, subrayó.
Respecto al robo de vehículos, el Fiscal destacó una reducción del 11 por ciento en comparación con el año anterior, al contabilizarse 438 casos menos. En cuanto al robo al transporte, se logró una disminución del 30 por ciento, equivalente a 171 casos menos. Detalló que septiembre fue el mes con menor incidencia de este delito, derivado de un operativo especial en carreteras federales y autopistas, implementado de manera conjunta por la Guardia Civil, la Guardia Nacional, personal de Tránsito y la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de fortalecer la prevención y la reacción inmediata.
Así mismo, Torres Piña reconoció los avances en el fortalecimiento institucional de la FGE, particularmente en materia de equipamiento y modernización tecnológica. Señaló que, al cierre de 2025, se dotó de 313 equipos de cómputo a nueve fiscalías regionales y especializadas, como parte de la meta de renovar en su totalidad los mil 122 equipos con los que cuenta la institución. Añadió que, mediante el programa del Fondo de Aportación para la Seguridad Pública (FASP), se entregaron 500 batas a las y los peritos adscritos a la Coordinación de Servicios Periciales.
De igual forma, destacó la puesta en marcha de la plataforma AccesUs, una herramienta tecnológica orientada a la digitalización de los procesos de procuración de justicia, con el propósito de mejorar la eficiencia, la transparencia y la atención a las víctimas.
En materia de profesionalización y fortalecimiento del capital humano, informó sobre la entrega de nombramientos a directivos mediante concurso de oposición. Precisó que, tras un proceso en el que participaron 280 servidoras y servidores públicos de la FGE, se designaron a 33 directoras y directores, así como subdirectores de carpetas de investigación y litigación en fiscalías regionales y especializadas, además de 10 directores de la Policía de Investigación.
Para robustecer las capacidades de investigación, el Fiscal General indicó que se incorporaron 72 agentes de la Policía de Investigación, 50 agentes del Ministerio Público y 16 peritos mediante concurso abierto basado en el mérito y la superación de las evaluaciones aplicadas.
Finalmente, dio a conocer avances relevantes registrados durante el último mes del año, entre los que destacan la detención de personas identificadas como generadoras de violencia, así como la obtención de sentencias condenatorias ejemplares, acciones que refrendan el compromiso de la Fiscalía General del Estado con la legalidad, la justicia y la seguridad de las y los michoacanos.
