Es momento de poner fin a la tentación de la deuda pública: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Es momento de poner fin a la tentación de la deuda pública en el estado, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla tras puntualizar que la iniciativa de reforma enviada al Congreso local establece no dejar compromisos económicos para las próximas administraciones y generaciones.

“Mi gobierno ha demostrado algo que parecía imposible”, dijo el mandatario, al explicar que durante la presente administración existe orden financiero y se eliminó la “licuadora”, un sistema en el que destinaban recursos sin estar programados para diversos rubros.