Es mejor recuperar la tranquilidad y desarrollo económico: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En su participación en la Reunión por el Desarrollo Regional, Región Aquila, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, recalcó que es prioridad que se tengan programas sociales, la recuperación de la tranquilidad y el desarrollo económico en los municipios, antes que la visita del titular del Poder Ejecutivo estatal por pura publicidad.

"No se trata de que vaya el gobernador, se tome una selfie o querer aparentar lo que no es cierto, vamos a estar en Chinicuila, Aguililla, Tepalcatepec, pero no un tema de publicidad para los redes sociales, es mejor que lleguen los apoyos, que recuperemos la tranquilidad y desarrollo económico, pero vamos a estar con ustedes", sostuvo.

En ese sentido, el mandatario estatal aseguró que en la actual administración estatal se tiene la disposición de avanzar en la construcción de la paz y de la armonía en la entidad, pero, aclaró, que no no es de la noche a la mañana.

Ejemplificó que en Coalcomán no fue sencillo recuperar la comunicación terrestre en el tramo carretero Tepalcatepec-Coalcomán, porque también se tuvo en coordinación con el Ejército Mexicano y Guardia Nacional, "pero no fue de un día para otro, fue un trabajo de conciencia".

Por ello, el gobernador exhortó a los alcaldes de Aquila, Coahuayana, Coalcomán y Chinicuila a que presenten sus proyectos para poder acceder a los recursos del Fortapaz, que aunque ya se preseleccionaron a 42 municipios, quedan disponibles alrededor de 200 millones de pesos para proyectos de seguridad en dicha región.

EA