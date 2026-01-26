¿Eres docente o promotor cultural? Gana $10 mil al mes con este proyecto en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si eres docente artístico, promotora o promotor cultural en Michoacán, esta es tu oportunidad para transformar comunidades a través del arte... ¡y recibir un salario mensual de $10 mil pesos!

La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) y la Secretaría de Cultura federal lanzaron la convocatoria “Semilleros de Paz”, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

El objetivo es formar hasta 20 grupos comunitarios que trabajarán en municipios con alto grado de vulnerabilidad, impartiendo talleres artísticos, actividades culturales y fortaleciendo el tejido social con base en los saberes locales, la cultura y las lenguas indígenas.

📍 ¿Dónde operarán los Semilleros?

Entre los municipios confirmados están:

Aguililla, Apatzingán, Cherán, Coalcomán, Jiquilpan, La Piedad, Morelia, Paracho, Pátzcuaro y Tepalcatepec, entre otros.