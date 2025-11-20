Eran de Michoacán los médicos que murieron en una tormenta en Chile

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una pareja de médicos, originaria de Michoacán, falleció tras quedar atrapada en una tormenta mientras realizaba una ruta de senderismo en el Parque Nacional Torres del Paine, uno de los destinos naturales más emblemáticos de Sudamérica, ubicado en la Patagonia chilena.
Los médicos, identificados como Cristina y Julián, residían en Aguascalientes desde hace ocho años, a donde llegaron tras enfrentar episodios de violencia en Michoacán. En esa entidad encontraron estabilidad laboral: ella trabajaba como radióloga en la Clínica 3 del IMSS, y él como médico familiar en la Clínica 7. Ambos eran reconocidos por su compromiso profesional y calidad humana.
Él era de Uruapan y ella de cerca de Quiroga, detalló una amiga y compañera del trabajo, quien además compartió a MIMORELIA.COM:
"Con todos nuestros compañeros comentamos y estamos de acuerdo que la manera de vivir de ellos fue maravillosa, haber vivido tan intensamente, viajaban mucho, trabajaban mucho, eran muy buenos en lo que hacían, eran muy listos y muy queridos".
Por su parte, Carlos Calvillo, hermano de Cristina, quien viajó recientemente desde Michoacán para visitarlos antes del viaje, dijo a la prensa nacional:
“Eran dos grandes personas dedicadas tanto a la familia como a sus amigos y a su trabajo… muy dedicados, profesionistas en toda la palabra”.
La pareja ya había recorrido parte de esa región un año antes y regresaron para completar rutas pendientes. El itinerario, la ropa térmica y el equipo ya estaban listos desde semanas atrás. “Ya tenían todo su equipaje listo”, relató Carlos.
El viaje no fue improvisado, sino parte de un proyecto de vida que implicaba viajar con frecuencia y practicar senderismo. Tomaron la decisión consciente de no tener hijos para poder dedicarse a esa pasión compartida.
Sin embargo, las condiciones climáticas cambiaron drásticamente: vientos de hasta 190 km/h, acompañados de nieve y una caída abrupta de temperatura, los dejaron sin posibilidad de avanzar ni regresar.
Aunque no eran montañistas profesionales, la familia asegura que contaban con experiencia y se informaban antes de cada recorrido. “No eran profesionales, pero tenían experiencia… era algo que rutinariamente hacían”, explicó su hermano.
La familia Calvillo se mantiene a la espera del informe oficial por parte de las autoridades chilenas, y ha solicitado apoyo tanto al Gobierno de México como a la embajada mexicana en Chile para agilizar los trámites de repatriación. “Queremos traerlos a México”, declaró Carlos.
El destino final podría ser Morelia o Aguascalientes, donde desarrollaron su carrera profesional. “Imagino que también en Aguascalientes quieren despedirlos”, agregó.
La noticia ha causado consternación tanto en Michoacán como en el gremio médico de Aguascalientes, donde compañeros y pacientes han expresado su pesar.
En las clínicas donde laboraban se realizaron cadenas de oración y homenajes en su memoria.
