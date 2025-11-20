Eran de Michoacán los médicos que murieron en una tormenta en Chile

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una pareja de médicos, originaria de Michoacán, falleció tras quedar atrapada en una tormenta mientras realizaba una ruta de senderismo en el Parque Nacional Torres del Paine, uno de los destinos naturales más emblemáticos de Sudamérica, ubicado en la Patagonia chilena.

Los médicos, identificados como Cristina y Julián, residían en Aguascalientes desde hace ocho años, a donde llegaron tras enfrentar episodios de violencia en Michoacán. En esa entidad encontraron estabilidad laboral: ella trabajaba como radióloga en la Clínica 3 del IMSS, y él como médico familiar en la Clínica 7. Ambos eran reconocidos por su compromiso profesional y calidad humana.

Él era de Uruapan y ella de cerca de Quiroga, detalló una amiga y compañera del trabajo, quien además compartió a MIMORELIA.COM:

"Con todos nuestros compañeros comentamos y estamos de acuerdo que la manera de vivir de ellos fue maravillosa, haber vivido tan intensamente, viajaban mucho, trabajaban mucho, eran muy buenos en lo que hacían, eran muy listos y muy queridos".

Por su parte, Carlos Calvillo, hermano de Cristina, quien viajó recientemente desde Michoacán para visitarlos antes del viaje, dijo a la prensa nacional:

“Eran dos grandes personas dedicadas tanto a la familia como a sus amigos y a su trabajo… muy dedicados, profesionistas en toda la palabra”.