Equipo de vanguardia llega a Michoacán para un diagnóstico oportuno del cáncer: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Michoacano de Oncología de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), cuenta con el primer equipo de medicina nuclear en el sector público del estado y la región, poderosa herramienta para identificar el cáncer en sus etapas iniciales.

La medicina nuclear es una rama de la medicina que utiliza pequeñas cantidades de material radiactivo para diagnosticar enfermedades como el cáncer, el PET Scan es uno de los principales ejemplos de esta tecnología, que a diferencia de las radiografías tradicionales, que se centran en la anatomía, este revela cómo están funcionando los órganos y tejidos.

Este escáner utiliza una pequeña cantidad de material radiactivo (trazador) que se inyecta en el torrente sanguíneo, el cual es absorbido por las células con alta actividad metabólica, como las cancerosas, permitiendo identifica el cáncer en sus etapas iniciales, incluso antes de que sea visible en otras pruebas de imagen como la tomografía axial computarizada o la resonancia magnética.