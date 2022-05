Envían iniciativa para eliminar uso de cubrebocas en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Debido a la disminución de los casos de Covid-19 en Michoacán durante las últimas semanas, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, compartió que hace unos días enviaron la iniciativa para reformar la ley de uso obligatorio del cubrebocas en la entidad, la cual impide que por el momento se emitan decretos por parte del Ejecutivo en el tema.

“Ya mandamos, fíjense que se aprobó una ley, yo era diputado, como está por ley el uso obligatorio de cubrebocas, no podemos nosotros como Ejecutivo mediante un decreto establecer lo que ya debería aplicarse, que ya no sea obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos, pero no lo puedo declarar porque está en una ley, entonces tenemos que reformar la ley”, argumentó.

El mandatario estatal señaló que la iniciativa contempla que los expertos que conforman el Consejo Estatal de Salud sean los que determinen las acciones a implementarse en materia de salud conforme avance o evolucione la pandemia de Covid-19 en el estado.

“Ya mandamos la reforma al Congreso (...) los expertos, es decir, el Consejo Estatal de Salud, será el que determine, como vaya desenvolviéndose la pandemia, los pasos a seguir y no sea una ley que nos impida tomar decisiones”, sostuvo.

Ramírez Bedolla comentó que la iniciativa a la reforma de ley se mandó luego de que la semana pasada sesionó el Comité Estatal de Salud.

