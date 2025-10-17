Envía Michoacán 55 toneladas de víveres para damnificados por lluvias

Subrayó que el apoyo será para los damnificados de los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

“Pero también, no nada más estamos mandando apoyos en alimentos, sino también en personal médico; hay nueve ambulancias ya desde hace dos días con personal médico y especialistas en el estado de Hidalgo, y 7 toneladas de medicamento a los estados afectados por las lluvias”, comentó.

En su oportunidad, la directora del Sistema DIF Michoacán, Sofía Bautista, resaltó la labor que realizó cada uno de las y los trabajadores de la dependencia.

“Michoacán, una vez más, las y los michoacanos demostramos la unidad, la solidaridad y la sensibilidad que nos caracteriza”, resaltó.

Con 55 toneladas de ayuda humanitaria, refirió que el apoyo por parte de los michoacanos fue de alimentos no perecederos, artículos para bebés, artículos de higiene personal, productos de limpieza, alimentos para mascotas, papel higiénico y botellas de agua.

Destacó que esta ayuda llegará a las manos de las personas que más lo necesitan, y será el Sistema DIF Nacional quien haga la distribución a los damnificados de los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.