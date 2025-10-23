Envía IMSS Michoacán personal de salud a estados afectados por las lluvias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán envió un total de 26 trabajadores de salud, entre médicos especialistas, enfermeras, trabajadoras sociales, personal de limpieza e higiene, de conservación y servicios generales, nutrición y dietética, a las zonas más afectadas por los fenómenos meteorológicos.

El jefe de Prestaciones Médicas, Juan Gabriel Paredes Saralegui, refirió que este personal atenderá a la población de Papantla y de Poza Rica, en el estado de Veracruz, donde tendrán la responsabilidad de generar acciones de vacunación, prevención de enfermedades y atención a padecimientos derivados de las inundaciones.