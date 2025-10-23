Michoacán

Envía IMSS Michoacán personal de salud a estados afectados por las lluvias

Acciones de vacunación, prevención de enfermedades y atención a padecimientos derivados de las inundaciones, las actividades a realizar
Verónica Torres
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán envió un total de 26 trabajadores de salud, entre médicos especialistas, enfermeras, trabajadoras sociales, personal de limpieza e higiene, de conservación y servicios generales, nutrición y dietética, a las zonas más afectadas por los fenómenos meteorológicos.

El jefe de Prestaciones Médicas, Juan Gabriel Paredes Saralegui, refirió que este personal atenderá a la población de Papantla y de Poza Rica, en el estado de Veracruz, donde tendrán la responsabilidad de generar acciones de vacunación, prevención de enfermedades y atención a padecimientos derivados de las inundaciones.

Refirió que el equipo enviado se dividió en dos; el primero se quedó en el Hospital Rural de Papantla, donde se ha apoyado en labores hospitalarias como urgencias, cirugía, tococirugía, hospitalización, nutrición, trabajo social, entre otras.

Mientras que el segundo equipo, dijo, quedó en Poza Rica, donde hay tareas dedicadas a la rehabilitación de espacios para la atención médica en las Unidades Médicas Rurales que resultaron inundadas, y trabajo en campo con la vacunación, es decir, acudir casa por casa en comunidades y colonias semiurbanas.

Aunado a esto, precisó, se enviaron tres Unidades Médicas Móviles con equipo, medicamentos e insumos para la atención de la población, mediante recorridos y acciones de prevención, promoción de la salud y atención de padecimientos.

