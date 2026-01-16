Entregarán 237 mil chips con internet gratuito a estudiantes de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para ayudar a combatir la brecha digital y que todos los jóvenes de bachillerato y universidad cuenten con herramientas tecnológicas para su formación, en febrero iniciará la distribución de 237 mil chips con internet gratuito, que se lograron gracias a la coordinación del Gobierno del Estado con la Secretaría de Energía y, en particular, con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), destacó la secretaria de Educación, Gabriela Molina.

La titular de la Secretaría de Educación destacó que este programa fortalece el tejido social desde las aulas a través del acceso a la información; y añadió que esta acción representa llevar internet a todas y todos los estudiantes de educación media superior y superior. Con esta herramienta, las y los alumnos realizarán tareas e investigaciones sin que el costo de los datos sea un obstáculo.