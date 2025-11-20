Entregará Estado al Congreso de Michoacán Paquete Fiscal 2026 este viernes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes, a las 10:00 horas, el Gobierno del Estado hará entrega del Paquete Fiscal 2026, que ronda los 108 mil millones de pesos, informó el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), Luis Navarro García.

En entrevista para MiMorelia.com, indicó que educación, seguridad e infraestructura social y deportiva serán los puntos a ponderar en la propuesta de presupuesto.

En educación, indicó que están garantizados los salarios de los trabajadores, además de que los tecnológicos y subsistemas tienen un incremento importante.

En seguridad, dijo, la propuesta es fortalecer la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Fiscalía General del Estado (FGE) hasta el Poder Judicial de Michoacán.

En deporte, comentó, se fortalecerá la infraestructura, además de priorizar las becas deportivas.

Y, en obra pública, si bien dijo que habrá una pequeña disminución, se cubrirá lo pactado en obra multianual. Este año, dijo, se pagó lo correspondiente en las obras, mientras que en 2026 y 2027, dijo, serán para su conclusión.