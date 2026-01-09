Entregan tarjetas a Jóvenes Construyendo el Futuro

Por: Carlos López, colaborador de Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 60 por ciento de los jóvenes inscritos en el programa federal Jovenes Construyendo el Futuro, permanecen en los centros de trabajo detalló el coordinador estatal Enrique Garcia Urrutia-Cortez, en el marco de la entrega de las tarjetas del Bienestar.

En este 2026 los jóvenes recibieran un recurso de nueve mil 600 pesos mensuales, durante 12 meses que dura la capacitación en las empresas, tiempo en el que son supervisados para que efectivamente se cumpla con el objetivo del programa.

Este viernes se entregaron 390 tarjetas del Bienestar a jóvenes de los municipios de Uruapan, Taretan, Nahuatzen, Salvador Escalante, Paracho, Charapan, Tingambato y Ziracuaretiro, indicó el coordinador estatal del programa Urrutia Cortez.

Por su parte la coordinadora regional del Bienestar en Uruapan, María Concepción Torres Cárdenas, explicó que en el mes de febrero se abre la plataforma para que los jóvenes ingresen a este programa.

Ambos funcionarios coincidieron en que es importante la participación de las empresas que en el 2025 recibieron a 25 mil jóvenes para su capacitación.

BCT