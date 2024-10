Entregan Premio Michoacano del Orgullo LGBTTTIQ+ 2024

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La activista mujer trans y sorda, Heydi Nallely León Lugi, fue la ganadora de la segunda edición del Premio Michoacano del Orgullo LGBTTTIQ+ 2024, quien recibió un estímulo económico de 15 mil pesos.

Con la ayuda de un intérprete de lengua de señas, en su mensaje, Heydi Nallely recalcó que aunque se han logrado romper algunas barreras, todavía hay muchas que están presentes, sobre todo en casos como ella que es mujer trans y sorda.

“Yo veo que hay muchas personas que han abusado del tema de discapacidad, del tema de inclusión, dar certificaciones, talleres de lengua de señas en todos lados, pero eso no ha impactado en mi vida, eso a mí no me ha hecho un cambio”, señaló con ayuda del intérprete.

Sostuvo que es necesario que se hagan programas que ataquen problemas de raíz, porque por ejemplo, ella al ser mujer trans y persona sorda ha tenido experiencias desagradables en ámbitos como el laboral o en la comunicación; además de que en ambas comunidades se les deja de lado o es complicado el acceso a los apoyos gubernamentales.