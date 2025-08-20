Entregan en Apatzingán primeros productos menstruales recolectados en el Jalo x las Mujeres

La caravana continuará en Parácuaro, el 21 de agosto en Aquila y el 4 de septiembre en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM), y llegará también a refugios para mujeres víctimas de violencia, comunidades de autogobierno, centros penitenciarios y municipios sin Centros LIBRE.

“Llevar estos productos a las comunidades significa garantizar derechos y construir igualdad. Queremos un Michoacán donde ninguna niña o mujer viva la menstruación desde la carencia o la exclusión”, afirmó Alejandra Anguiano González, titular de Seimujer.