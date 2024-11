Entregan Centro de Resguardo Forense a la Fiscalía de Michoacán

Al hacer uso de la palabra, el titular de la FGE, Adrián López Solís, manifestó que aunque se contará con este Centro de Resguardo Forense, para el debido tratamiento de los cuerpos humanos, con el respeto debido, no deja de ser una cuestión sensible y que no resuelve la tarea, porque a la par se debe continuar con las investigaciones para dar con los responsables de la desaparición, del asesinato y ubicar a los familiares.

Expresó que para las víctimas indirectas es un proceso doloroso, porque además no es un problema que se termina de un día para otro, al registrarse más personas desaparecidas y otras localizadas pero que no se pueden identificar, motivo por el cual, subrayó, no es no es un problema que se debe ocultar.

mrh