Entregan apoyos de Sueño Michoacano a migrantes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de impulsar proyectos productivos de migrantes michoacanos, la Secretaría del Migrante entregó apoyos económicos a connacionales para que comiencen o fortalezcan sus emprendimientos en el estado.

En el evento, la dependencia estatal informó que, en esta ocasión, se otorgaron apoyos económicos para 25 proyectos de carácter individual y proyectos familiares de migrantes de 30 municipios de Michoacán, con montos de 250 mil pesos y 50 mil pesos, respectivamente.

Los municipios beneficiados son: Aguililla, Arteaga, Chucándiro, Ecuandureo, La Huacana, Irimbo, Madero, Maravatío, Morelia, Nocupétaro, Panindícuaro, Acámbaro, Tlalpujahua, Tumbiscatío, Tzitzio, Tuzantla, Quiroga, Queréndaro, Nahuatzen, Zinapécuaro y Ziracuaretiro.