Entregan apoyos de Sueño Michoacano a migrantes

El crédito se entregó a migrantes michoacanos de 30 municipios
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de impulsar proyectos productivos de migrantes michoacanos, la Secretaría del Migrante entregó apoyos económicos a connacionales para que comiencen o fortalezcan sus emprendimientos en el estado.

En el evento, la dependencia estatal informó que, en esta ocasión, se otorgaron apoyos económicos para 25 proyectos de carácter individual y proyectos familiares de migrantes de 30 municipios de Michoacán, con montos de 250 mil pesos y 50 mil pesos, respectivamente.

Los municipios beneficiados son: Aguililla, Arteaga, Chucándiro, Ecuandureo, La Huacana, Irimbo, Madero, Maravatío, Morelia, Nocupétaro, Panindícuaro, Acámbaro, Tlalpujahua, Tumbiscatío, Tzitzio, Tuzantla, Quiroga, Queréndaro, Nahuatzen, Zinapécuaro y Ziracuaretiro.

Al respecto, la migrante Flor Álvarez Jurado compartió que vivió por 25 años en Los Ángeles, California, y fue deportada hace ocho meses, por lo que se le recomendó acudir a la Secretaría del Migrante para conocer el programa Sueño Michoacano.

Comentó que, gracias a este programa, impulsa un proyecto familiar de comida casera, próximo a abrir, con el que espera autoemplearse y sostenerse económicamente.

