Entregan apoyos de Sueño Michoacano a migrantes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de impulsar proyectos productivos de migrantes michoacanos, la Secretaría del Migrante entregó apoyos económicos a connacionales para que comiencen o fortalezcan sus emprendimientos en el estado.

En el evento, la dependencia estatal comentó que en esta ocasión se entregaron apoyos económicos para 25 proyectos de carácter individual y proyectos familiares de migrantes de 30 municipios de Michoacán, con 250 mil pesos y 50 mil pesos, respectivamente.