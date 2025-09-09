Entregan apoyos de Sueño Michoacano a migrantes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de impulsar proyectos productivos de migrantes michoacanos, la Secretaría del Migrante entregó apoyos económicos a connacionales para que comiencen o fortalezcan sus emprendimientos en el estado.
En el evento, la dependencia estatal comentó que en esta ocasión se entregaron apoyos económicos para 25 proyectos de carácter individual y proyectos familiares de migrantes de 30 municipios de Michoacán, con 250 mil pesos y 50 mil pesos, respectivamente.
Los municipios beneficiados son Aguilila, Arteaga, Chucandiro, Ecuandureo, La Huacana, Irimbo, Madero, Maravatío, Morelia, Nocupétaro, Panindícuaro, Acámbaro, Tlalpujahua, Tumbiscatío, Tzitzio, Tuzantla, Quiroga, Queréndaro, Nahuatzen, Zinapécuaro, Ziracuaretiro.
Al respecto, la migrante Flor Álvarez Juradoz compartió que vivió por 25 años en Los Ángeles, California y fue deportada hace ocho meses, por lo que se le recomendó acudir a la Secretaría del Migrante para conocer el programa Sueño Michoacano.
Platicó que con este programa impulso un proyecto familiar de comida casera y que está próximo a abrir, con el que se autoempleará y sostendrá económicamente.
BCT