Entregados, 189 mil libros y revistas del programa En Michoacán se Lee

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El programa de fomento a la lectura En Michoacán se Lee continúa avanzando y hasta el momento se han logrado distribuir un total de 189 mil libros y revistas en distintos puntos del estado, así lo dio a conocer la secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar.

En rueda de prensa, la titular de las políticas educativas de la entidad, resaltó que aún están pendientes algunas entregas para las zonas de Lázaro Cárdenas y el Oriente michoacano.

Cabe recordar que este programa arrancó el pasado 26 de abril y el 4 de julio pasó a una segunda fase en la que se da acompañamiento en la lectura a niñas, niños y adolescentes, a través de talleristas y embajadores de la lectura.

“El libro en sí mismo no es atractivo si no hay un lector en voz alta, si no hay un acompañamiento de los docentes y lo que estamos haciendo no es regalar libros sino una estrategia de fomento a la lectura, no vinculada a la parte académica, es decir, libros de literatura que fomenten la lectura”.

La titular de la SEE adelantó que en el mes de septiembre se estará realizando el concurso de reseñas, con el que se busca impulsar la escritura en los alumnos, dichas reseñas se realizarán a partir de las lecturas que tuvieron los estudiantes.