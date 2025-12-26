Entrega Vicente Gómez Núñez apoyos subsidiados en Acuitzio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el municipio de Acuitzio, se cumplió con la entrega de apoyos subsidiados en beneficio de las familias de la región, indicó el diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez.
El legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), informó que desde la Casa Enlace Tacámbaro se implementó un programa de apoyos subsidiados, en la que se repartieron diversos productos.
Acompañado de los regidores del municipio de Acuitzio Lorena Sereno y Juan David Aguilar, así como Ma. Misael Hernández, el diputado hizo entrega de colchones, bases, recámaras y otros enseres; además de cobijas que fueron distribuidas entre la población para esta temporada invernal.
El legislador Gómez Núñez, dio a conocer que para el próximo año 2026 se abrirán nuevas fechas para que las personas interesadas se puedan registrar en el programa y ser beneficiadas con estos apoyos, de manera que se pueda cubrir un mayor número de familias del Distrito.
