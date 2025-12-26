Entrega Vicente Gómez Núñez apoyos subsidiados en Acuitzio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el municipio de Acuitzio, se cumplió con la entrega de apoyos subsidiados en beneficio de las familias de la región, indicó el diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez.

El legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), informó que desde la Casa Enlace Tacámbaro se implementó un programa de apoyos subsidiados, en la que se repartieron diversos productos.