Entrega Sedebi primera peluca oncológica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría del Bienestar entregó la primera peluca oncológica, informó la directora de Grupos Prioritarios, Cinthya Negrete Tapia, al precisar que, a través de la colecta "Dona tu Cabello, Dona Bienestar", se busca beneficiar a mujeres inscritas en el programa Mujeres con Cáncer de Mama y/o Cervicouterino Invasor.
Indicó que, en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (ICATMI), se ha capacitado a personal de la Secretaría, así como a beneficiarias del programa y a sus familias, para que aprendan a elaborar pelucas oncológicas. Estas pelucas son fundamentales para brindar apoyo emocional y elevar la autoestima de quienes, debido a los tratamientos médicos, han perdido el cabello.
Comentó que esta acción refleja que la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla tiene un enfoque humanista y atiende las necesidades más apremiantes de las mujeres que día a día luchan contra este problema de salud.
Refirió que, en la primera campaña, se lograron recolectar 67 coletas de cabello, con las cuales se elaboraron ocho pelucas oncológicas. La primera de ellas ya fue entregada.
“Ya logramos entregar la primera peluca oncológica y vamos por más”, expresó.
De acuerdo con la Sedebi, las 67 trenzas de cabello fueron donadas por mujeres de los municipios de Morelia, Madero, Apatzingán, Nahuatzen y Coeneo, así como de Moroleón y Guanajuato.
