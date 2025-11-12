Entrega Sedebi primera peluca oncológica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría del Bienestar entregó la primera peluca oncológica, informó la directora de Grupos Prioritarios, Cinthya Negrete Tapia, al precisar que, a través de la colecta "Dona tu Cabello, Dona Bienestar", se busca beneficiar a mujeres inscritas en el programa Mujeres con Cáncer de Mama y/o Cervicouterino Invasor.

Indicó que, en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (ICATMI), se ha capacitado a personal de la Secretaría, así como a beneficiarias del programa y a sus familias, para que aprendan a elaborar pelucas oncológicas. Estas pelucas son fundamentales para brindar apoyo emocional y elevar la autoestima de quienes, debido a los tratamientos médicos, han perdido el cabello.