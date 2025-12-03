Entrega Secretaría de Educación más de 500 reubicaciones de centros de trabajo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, entregó más de 500 reubicaciones de trabajo como parte de la estrategia de justicia laboral para evitar temas de corrupción.

En un evento que se llevó a cabo en la explanada de la Secretaría de Educación, la funcionaria explicó que fueron 548 trámites los que se entregaron esta tarde; sin embargo, en los últimos dos meses se han concretado poco más de cinco mil cambios de centros de trabajo.