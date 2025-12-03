Michoacán

Entrega Secretaría de Educación más de 500 reubicaciones de centros de trabajo

Más de 5 mil reubicaciones se han concretado en los últimos dos meses
Se beneficiaron 3 mil 178 docentes con 5 mil claves regularizadas
Gabriela Serralde
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, entregó más de 500 reubicaciones de trabajo como parte de la estrategia de justicia laboral para evitar temas de corrupción.

En un evento que se llevó a cabo en la explanada de la Secretaría de Educación, la funcionaria explicó que fueron 548 trámites los que se entregaron esta tarde; sin embargo, en los últimos dos meses se han concretado poco más de cinco mil cambios de centros de trabajo.

"Es un acto más de justicia laboral. En estos días concluiremos las reubicaciones de pago que benefician a 3 mil 178 docentes con 5 mil claves regularizadas. Esto generó mucho trabajo y conciliación con muchas áreas"
La secretaria afirmó que ya no habrá más gestores que generen desorden, y tampoco se permitirá que abusen de los docentes, pues aunque hubo desorden hace años, se han transitado 29 mil procesos de justicia laboral que también han beneficiado a muchos niños y niñas que se habían quedado sin maestros.

Por su parte, la subsecretaria de Educación Básica, María del Carmen Escobedo Pérez, apuntó que antes había muchos directores, docentes y supervisores de secundarias y telesecundarias que aparecían en otros centros de trabajo; sin embargo, desde el año pasado comenzaron con la reubicación.

"En coordinación con el Gobierno de México, la Secretaría de Educación Pública y los responsables de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros nacional, ha sido un trabajo de hormiga para que ustedes puedan tener su oficina pagadora en donde estén laborando"
