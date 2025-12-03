Entrega Secretaría de Educación más de 500 reubicaciones de centros de trabajo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, entregó más de 500 reubicaciones de trabajo como parte de la estrategia de justicia laboral para evitar temas de corrupción.
En un evento que se llevó a cabo en la explanada de la Secretaría de Educación, la funcionaria explicó que fueron 548 trámites los que se entregaron esta tarde; sin embargo, en los últimos dos meses se han concretado poco más de cinco mil cambios de centros de trabajo.
La secretaria afirmó que ya no habrá más gestores que generen desorden, y tampoco se permitirá que abusen de los docentes, pues aunque hubo desorden hace años, se han transitado 29 mil procesos de justicia laboral que también han beneficiado a muchos niños y niñas que se habían quedado sin maestros.
Por su parte, la subsecretaria de Educación Básica, María del Carmen Escobedo Pérez, apuntó que antes había muchos directores, docentes y supervisores de secundarias y telesecundarias que aparecían en otros centros de trabajo; sin embargo, desde el año pasado comenzaron con la reubicación.
RPO