Entrega Infonavit reconocimientos a 21 Empresas de Diez en Michoacán

Así como la Universidad Latina de América, José Rogelio García Madrigal, Autos y Camiones Sol de Michoacán S. A. de C. V., Distribuidora Agrícola La Viña S. A. de C. V., Control Técnico de Fluidos ARFI S. A de C. V., Construcciones Loro's S. A de C. V., Grupo Leomar S. A. de C. V., Santillana Constructora y Urbanizadora S. A. de C. V., CAASA Nueva Generación S. A. de C. V., Asociados Constructores Urvic S. A. de C. V., y, AAK México S. A de C.V.

AC