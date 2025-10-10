Entrega Gladyz Butanda 79 escrituras para vivienda en Huiramba

En el marco del 75 aniversario de Huiramba, Gladyz Butanda remarcó la sinergia y coordinación que existe entre la dependencia a su cargo y el gobierno municipal, cuyos resultados permitieron, a través del Programa Estatal de Atención a Asentimientos Humanos, brindar certeza y seguridad en el patrimonio de 273 huirambenses.

“Hoy, desde Huiramba, ratificamos nuestro compromiso con sus habitantes y, en específico, con las y los vecinos del fraccionamiento El Nogal, quienes desde 2018 han demandado la regularización de lotes para afianzar así el patrimonio de cientos de familias”, contextualizó.