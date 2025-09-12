Entrega de tarjetas Bienestar termina mañana en Michoacán

El proceso comenzó el pasado 3 de septiembre y se extenderá hasta mañana en los módulos de la Delegación de Programas para el Bienestar en Michoacán, por lo que las autoridades exhortan a los beneficiarios a acudir puntualmente con su identificación oficial para recoger su tarjeta.

Estas tarjetas permitirán recibir de manera directa los apoyos económicos bimestrales que otorga el Gobierno de México, sin necesidad de intermediarios.

Para mayor información sobre sedes y horarios, los interesados pueden consultar las redes sociales oficiales de la Secretaría de Bienestar o en la pagina de sucursales del Banco del Bienestar.

