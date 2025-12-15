Entrega Bienestar tarjetas a adultos mayores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 7 mil 200 adultos mayores recibieron la tarjeta para cobrar la pensión del Bienestar; fue en agosto pasado que se incorporaron a la estrategia federal.

La secretaria de Bienestar federal, Ariadna Montiel Reyes, especificó que en todo el país son 13.3 millones de adultos mayores y en Michoacán 1.2 millones de beneficiarios, quienes cada bimestre reciben 6 mil 200 pesos.

Este lunes, dijo, se entregaron 7 mil 200 nuevas tarjetas al mismo número de beneficiarios, mil de ellos son de Morelia, quienes en un periodo de cuatro a cinco meses serán incorporados al programa Casa por Casa, donde enfermeras y médicos harán un historial clínico de los adultos mayores y conocerán su estado de salud.

En su oportunidad, el delegado en Michoacán de la Secretaría de Bienestar, Roberto Pantoja Arzola, indicó que durante siete años se han ampliado los programas que se dan a diversos sectores de la población, principalmente adultos mayores y personas con discapacidad.

En tanto, la secretaria de Cultura del Estado de Michoacán, Tamara Sosa Alanís, agregó que la pensión es un derecho universal para los adultos mayores, reconocimiento que, dijo, se da por la aportación que dieron al país y que contribuye a una vejez digna.