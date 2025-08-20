Entrega Bedolla a comunidades certificados de áreas voluntarias para conservar el lago de Pátzcuaro

Quiroga, Michoacán (MiMorelia.com).-El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entregó certificados de Áreas Voluntarias para la Conservación del corredor biocultural de la zona norte del lago de Pátzcuaro a las comunidades de Santa Fe de la Laguna, San Andrés Tziróndaro, Oponguio, Napízaro y San Jerónimo Purenchécuaro, que protegerán 8 mil 189 hectáreas de bosque.

Destacó la iniciativa que tuvieron las propias comunidades para sumarse a los trabajos de rescate de uno de los lagos más importantes del país, por su relevancia ambiental. “Esta respuesta nos da un gran orgullo, porque prácticamente se están despojando de poder aprovechar estas tierras para otro destino”, manifestó el mandatario.