Entrega Bedolla 60 patrullas a 35 municipios y Guardia Civil en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles, autoridades estatales hicieron la entrega de 60 unidades tipo patrulla a 35 municipios de la entidad; durante el evento, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que este año se tendrán mejores resultados en materia de seguridad.
"Aparte de las patrullas, también estamos reequipando con mayor capacidad de fuerza a la Guardia Civil con unidades blindadas tipo militar, como las que usa el Ejército Mexicano", dijo.
El mandatario acotó que en 2021 recibió el estado con 2 mil 700 homicidios dolosos; en 2022 bajó a 2 mil 400; en 2023, mil 700; en 2024, mil 500; y en 2025 cerraron con mil 272 homicidios dolosos.
Asimismo, el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, César Erwin Sánchez Coria, indicó que la entrega consta de 60 unidades tipo patrulla y dos vehículos tácticos de ataque, por lo que suman ya 226 vehículos otorgados a los municipios desde 2025, y cuya inversión ha sido de 220 millones de pesos.
"Las unidades no solo son vehículos, sino herramientas de trabajo, presencia institucional y acercamiento a la ciudadanía. El equipamiento va acompañado de profesionalización y capacitación constante", señaló.
Por su parte, el secretario de Seguridad, José Antonio Cruz Medina, detalló que las respuestas de los elementos deben tener detrás un respaldo con el equipamiento para que desarrollen de una mejor forma su labor.
Los municipios beneficiados son: Madero, Morelos, San Lucas, Charapan, Nahuatzen, Panindícuaro, Tiquicheo, Buenavista, Huiramba, Chavinda, Lagunillas, Carácuaro, Ario de Rosales, Chinicuila, Áporo, Arteaga, Quiroga, Churintzio, Susupuato, Turicato, Tlazazalca, Salvador Escalante, Copándaro, Zacapu, Cojumatlán, Aguililla, Huaniqueo, Tzitzio, Pátzcuaro, La Huacana, Chucándiro y Tuzantla.
