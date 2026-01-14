Entrega Bedolla 60 patrullas a 35 municipios y Guardia Civil en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles, autoridades estatales hicieron la entrega de 60 unidades tipo patrulla a 35 municipios de la entidad; durante el evento, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que este año se tendrán mejores resultados en materia de seguridad.

"Aparte de las patrullas, también estamos reequipando con mayor capacidad de fuerza a la Guardia Civil con unidades blindadas tipo militar, como las que usa el Ejército Mexicano", dijo.

El mandatario acotó que en 2021 recibió el estado con 2 mil 700 homicidios dolosos; en 2022 bajó a 2 mil 400; en 2023, mil 700; en 2024, mil 500; y en 2025 cerraron con mil 272 homicidios dolosos.