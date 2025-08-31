Entrega Bedolla 200 toneladas de cemento para obras en Huandacareo

Huandacareo, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó en el municipio de Huandacareo la entrega de 200 toneladas de cemento, como parte del programa Obras por Cooperación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), destinadas a la rehabilitación de calles y acciones de beneficio colectivo.

A través de redes sociales, el mandatario informó que el banderazo simbólico se realizó en la calle Lázaro Cárdenas de dicha demarcación, donde afirmó que estas obras buscan mejorar la movilidad y dignificar la vida de las familias, “calle por calle, comunidad por comunidad”.