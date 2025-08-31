Entrega Bedolla 200 toneladas de cemento para obras en Huandacareo

Huandacareo, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó en el municipio de Huandacareo la entrega de 200 toneladas de cemento, como parte del programa Obras por Cooperación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), destinadas a la rehabilitación de calles y acciones de beneficio colectivo.
A través de redes sociales, el mandatario informó que el banderazo simbólico se realizó en la calle Lázaro Cárdenas de dicha demarcación, donde afirmó que estas obras buscan mejorar la movilidad y dignificar la vida de las familias, “calle por calle, comunidad por comunidad”.
Ramírez Bedolla explicó que este esquema de trabajo se basa en la cooperación entre niveles de gobierno y sociedad civil: el Gobierno estatal proporciona el cemento, los ayuntamientos los materiales pétreos y los vecinos aportan la mano de obra.
Con esta estrategia, el Gobierno de Michoacán impulsa el desarrollo local y fortalece la participación ciudadana en proyectos de infraestructura básica, en beneficio directo de las comunidades que más lo necesitan.
