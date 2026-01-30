Entrega ASM resultados de la cuenta pública 2024

Refirió que producto de las auditorías practicadas del ejercicio fiscal 2024, este Órgano Técnico ha presentado denuncias penales ante la Fiscalía General de la República y ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en aquellos casos en los que los indicios detectados así lo ameritaron.

El Auditor Superior explicó que estos resultados son producto de un cambio de fondo en la forma de fiscalizar, al transitar de un modelo reactivo a uno preventivo y de campo “hoy puedo afirmar con responsabilidad, la Auditoría Superior de Michoacán ha dejado de ser un órgano reactivo, para convertirse en una institución preventiva y técnica, ya no es una auditoría de escritorio, hoy somos una auditoría de territorio, nuestra labor no se rige por coyunturas políticas, ni por presiones externas, ni por tiempos electorales; se rige por la ley, por la técnica y por la ética; la Auditoría no persigue gobiernos; protege al Estado”, sostuvo.

De igual forma reconoció el trabajo de las y los auditores, así como del personal de la dependencia a su cargo al señalar que detrás de cada informe hay horas de trabajo, recorridos en campo, análisis técnico y una convicción profunda de servir al Estado con integridad.