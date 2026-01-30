Entrega ASM resultados de la cuenta pública 2024

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En cumplimiento al mandato constitucional y ante integrantes de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) del Congreso del Estado, el Auditor Superior de Michoacán Marco Antonio Bravo Pantoja, hizo entrega de los Informes Generales Ejecutivos del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024.
Durante el acto de entrega, el titular de la ASM informó que, como resultado del Plan Anual de Fiscalización aprobado por el Congreso, durante el ejercicio 2024, se realizaron 191 auditorías, de las cuales 38 correspondieron al ámbito estatal y 153 al municipal, generando observaciones, recomendaciones y acciones legales conforme a la normatividad aplicable.
Enfatizó que derivado de estos trabajos, 15 entidades del Estado realizaron el resarcimiento efectivo de recursos públicos, por un monto aproximado de 2 millones 500 mil pesos, hecho que representa un precedente institucional e histórico en Michoacán, “no es el monto lo que hace relevante este hecho, es el precedente que representa, es la primera vez en la historia reciente de Michoacán que como resultado directo de los procesos de fiscalización, se logra el reintegro efectivo de recursos a la Hacienda Pública sin necesidad de esperar años de litigio; este resultado envía un mensaje claro de que la fiscalización sí tiene consecuencias, la observación no es simbólica, y la corrección es posible y exigible”, subrayó.
Manifestó que en los casos donde las observaciones no fueron aclaradas, las acciones continúan su cauce legal, incluyendo la elaboración de informes de presuntas irregularidades y la presentación de denuncias ante las instancias competentes, “la fiscalización no se negocia; se ejerce”, sentenció.
Refirió que producto de las auditorías practicadas del ejercicio fiscal 2024, este Órgano Técnico ha presentado denuncias penales ante la Fiscalía General de la República y ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en aquellos casos en los que los indicios detectados así lo ameritaron.
El Auditor Superior explicó que estos resultados son producto de un cambio de fondo en la forma de fiscalizar, al transitar de un modelo reactivo a uno preventivo y de campo “hoy puedo afirmar con responsabilidad, la Auditoría Superior de Michoacán ha dejado de ser un órgano reactivo, para convertirse en una institución preventiva y técnica, ya no es una auditoría de escritorio, hoy somos una auditoría de territorio, nuestra labor no se rige por coyunturas políticas, ni por presiones externas, ni por tiempos electorales; se rige por la ley, por la técnica y por la ética; la Auditoría no persigue gobiernos; protege al Estado”, sostuvo.
De igual forma reconoció el trabajo de las y los auditores, así como del personal de la dependencia a su cargo al señalar que detrás de cada informe hay horas de trabajo, recorridos en campo, análisis técnico y una convicción profunda de servir al Estado con integridad.
En su intervención el Presidente de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán del Congreso del Estado, Baltazar Gaona García, reconoció el trabajo de la ASM al señalar que “he estado al pendiente desde el Congreso, de la Auditoría Superior desde hace como cinco o seis años y nunca había escuchado lo que acabo de escuchar, esto revela que al día de hoy en Michoacán hay una Auditoría Superior a la que le interesa fortalecer los procesos de fiscalización, capacitar al personal, certificarlos, le interesa la transparencia en la ejecución de los recursos públicos”, por lo que destacó el liderazgo, visión y acción para fortalecer la institución.
A este acto asistieron también, las diputadas Sandra Olimpia Garibay Esquivel, Eréndira Isauro Hernández, así como el legislador Alejandro Iván Arévalo Vera y en representación del diputado Juan Antonio Magaña de la Mora, asistió Sergio Tapia Contreras, integrantes de la Comisión Inspectora; el Encargado de Despacho de la Unidad de Evaluación y Control de la Auditoría Superior de Michoacán, Valentín Gallegos Estrada; el Director Administrativo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, Alán Juan Rodríguez Manríquez, en representación del Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán; el Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPLE), Rogelio Andrade Vargas; al igual que los Auditores Especiales de Normatividad, Fiscalización Estatal y Municipal, Lizet Esperanza García Torres, Jaime Corona Tinoco, Karina Rosales Rodríguez, respetivamente; directores de área y personal de la ASM.
mrh