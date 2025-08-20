Entre mariposas, crean en Wplace.live homenaje al michoacano Homero Gómez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El legado del ambientalista michoacano Homero Gómez González traspasó fronteras digitales. Usuarios de la plataforma Wplace.live comenzaron a rendirle homenaje creando un retrato pixelado suyo, rodeado de mariposas monarca, en la zona correspondiente al santuario de Ocampo, Michoacán.

La noticia fue compartida con orgullo por su hijo, Homero Gómez Jr., a través de sus redes sociales:

"Cada trazo, cada dibujo y cada mariposa gritan justicia y nos recuerdan que su legado sigue vivo […] Mi papá está presente en cada mariposa, en cada bosque, en cada lucha".