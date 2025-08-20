Entre mariposas, crean en Wplace.live homenaje al michoacano Homero Gómez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El legado del ambientalista michoacano Homero Gómez González traspasó fronteras digitales. Usuarios de la plataforma Wplace.live comenzaron a rendirle homenaje creando un retrato pixelado suyo, rodeado de mariposas monarca, en la zona correspondiente al santuario de Ocampo, Michoacán.
La noticia fue compartida con orgullo por su hijo, Homero Gómez Jr., a través de sus redes sociales:
"Cada trazo, cada dibujo y cada mariposa gritan justicia y nos recuerdan que su legado sigue vivo […] Mi papá está presente en cada mariposa, en cada bosque, en cada lucha".
Wplace.live es una plataforma en línea donde millones de usuarios colaboran en la creación de arte pixelado sobre un mapa del mundo.
En este espacio digital, la comunidad global se unió para honrar la memoria del también conocido como El Guardián de las Mariposas, figura clave en la conservación de la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca.
Desde que fue hallado sin vida en 2020 tras denunciar tala ilegal en la zona, Homero Gómez se convirtió en símbolo de lucha ambiental.
