Entre honores y disturbios, dan el adiós a Carlos Manzo en Uruapan y Morelia

Sus palabras desataron un aplauso que se mezcló con el llanto de la multitud. Muchos no podían contener el coraje ni la tristeza. En el ambiente se respiraba impotencia, rabia y amor por un hombre que, según sus cercanos, nunca se escondió ni se dobló ante las amenazas.

Tras el acto en la Pérgola, el féretro fue trasladado a la Parroquia de San Francisco, acompañado por una caravana de vehículos, motociclistas y ciudadanos que avanzaron lentamente detrás del cortejo. Las campanas repicaban al paso del féretro, y las calles se llenaron de flores, veladoras y aplausos. Afuera del templo, miles de personas aguardaban para participar en la misa de cuerpo presente, que se ofició en medio de un profundo silencio, interrumpido solo por los sollozos.

La misa se convirtió en otro acto de despedida colectiva. Al finalizar, los asistentes corearon su nombre y el grito se elevó sobre el cielo de Uruapan, que parecía gris por la pérdida de su alcalde, el del sombrero. En los rostros se mezclaban la resignación y la exigencia: “Que su muerte no quede impune.”