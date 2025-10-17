Entre el crimen y la indefensión: menores michoacanos atrapados en la violencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán persiste la violencia homicida contra niñas, niños y adolescentes. Fenómenos como el crimen organizado y la descomposición del tejido social han llevado a menores de edad a involucrarse en actividades delictivas e, incluso, a perder la vida.

Información de la asociación Causa en Común reveló que, durante el primer semestre de 2025, un total de ocho niñas, niños y adolescentes fueron asesinados en condiciones de extrema violencia.

El compilado de la organización civil se basa en datos obtenidos de carpetas de investigación de la Fiscalía General del Estado y en el concentrado de notas periodísticas que documentaron las circunstancias en las que fueron encontrados los menores asesinados.

En paralelo, la Fiscalía de Michoacán, encabezada por Carlos Torres Piña, destacó que casi una decena de niñas, niños y adolescentes han sido vinculados a proceso en los últimos meses por su presunta participación en actos delictivos.