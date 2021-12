Entre el 40 y 60%, certificación de policías municipales: Humberto González

Explicó que la designación de los directores de Seguridad Pública municipales quedará a cargo del secretario de Seguridad Pública (SSP) estatal, Alfredo Ortega Reyes.

"Quien está a cargo de la legalidad del convenio es el secretario de Seguridad Pública, él los va a designar, nosotros haremos una participación con puntos de vista tratando de fortalecer", detalló.

Adelantó que antes de que concluya el año deberán estar listos los nombramientos de los directores de Seguridad Pública.

En cuanto al Fortapaz, manifestó que no hay certeza de qué fórmula se utilizará para determinar la cantidad de recursos, pero sostuvo que serán los municipios los que administrarían estos recursos.

"No hay certeza de qué fórmula utilizaremos, si es por densidad de población, de zonas altas de marginación, o de altos índices de inseguridad, no lo sabemos todavía. Lo que sí ha quedado claro es que el tema del Fortapaz va a ser llevado por medio de cada uno de los municipios, lo que no queda claro es la cantidad de recursos", añadió.

AC