Entre divisiones internas Morena entregará el gobierno de Michoacán al PAN: Quintana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Carlos Quintana Martínez, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), afirmó categóricamente que las pugnas internas dentro de Morena son tan severas que terminarán por entregar el gobierno del estado a su partido en las próximas elecciones de 2027. El líder panista contrastó esta situación con el trabajo interno de su propia organización, enfocada en la cohesión y la preparación para gobernar.

En rueda de prensa ayudar con esto se le cuestionó su obra un video en el que se ven discutir al dirigente de Morena, Jesús Mora y la diputada Fabiola Alanís.

En este sentido, Quintana Martínez señaló que la actual administración morenista está consumida por sus propios conflictos, lo que resta capacidad de gestión y unidad de cara al futuro electoral. Para el PAN, esta división es vista como una oportunidad estratégica, ya que confían en que la ciudadanía optará por una alternativa de gobierno que demuestre capacidad de cohesión y buen manejo de la administración.

"Yo veo más bien una división, una fuerte división entre Morena. Ahora sí que es su agenda, ellos están divididos. Nosotros estamos construyendo la unidad al interior del partido porque queremos gobernar bien y a sacar adelante el Estado de Michoacán."

Quintana Martínez enfatizó que, a diferencia de Morena, su partido está concentrado en "construir, en sumar" y en generar la unidad necesaria para ofrecer una alternativa viable y seria a la ciudadanía michoacana.

