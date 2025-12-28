Entre 2024 y 2025 Coepris aseguró más de 140 mil vapeadores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante el decreto federal que prohíbe la comercialización de vapeadores y cigarros electrónicos en todo el país, las autoridades sanitarias de Michoacán redoblaron la vigilancia y los operativos para erradicar la venta clandestina de estos productos.

Heber Flores Leal, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), detalló los alcances de estas acciones y los desafíos que aún persisten, especialmente ante la fluidez del mercado negro y la venta en línea.

El panorama se ha intensificado tras la aprobación en el Senado de la modificación a la Ley General de Salud, que ahora prohíbe explícitamente la venta de vapeadores y cigarros electrónicos. Esta medida, que busca proteger la salud pública —en especial la de los jóvenes— contempla sanciones para quienes infrinjan la ley, aunque no penaliza la posesión ni el consumo. La decisión federal, sin embargo, ha generado debate, con algunos legisladores advirtiendo sobre el riesgo de fomentar un mercado ilegal sin control sanitario.

Flores Leal destacó que, a pesar de los esfuerzos, la venta ilícita de estos dispositivos continúa. En ese sentido, informó que durante la primera semana de diciembre, en un operativo realizado en Pátzcuaro, fueron decomisados 400 vapeadores.