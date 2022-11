Engrose de la nómina, vuelve inoperante a la CEDH: Víctor Manríquez

Hemos tenido acercamientos de manera directa con el Ombudsman para revisar qué es lo que está sucediendo, y lo que estamos viendo es que dentro de la Comisión hay una parálisis muy alta; se está politizando el tema y vemos que movimientos activos de exdiputados dentro de la comisión y eso no lo queremos permitir, queremos que funcione bien y fincar responsabilidades, que no sea un órgano que esté secuestrado por ex funcionarios, ex diputados, familiares de ellos, o algún partido político".

Víctor Manríquez González