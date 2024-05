Engendrar, criar y buscar, el destino de Linda Paniagua, una madre buscadora

Después de su desaparición, pese a la amargura de cada día, Linda tenía la paciencia de ir todos los días a la Fiscalía General del Estado de Michoacán para preguntar a la autoridad si existían avances en la investigación. En las diversas ocasiones que tenía algún encuentro con los medios de comunicación, con cada palabra, Linda pintaba un cuadro vívido de los momentos que compartió con Saúl y la angustia que la consumía desde su desaparición.

Desde entonces, cada amanecer era una batalla entre la esperanza y el miedo: "Sin él, siento que la vida no vale nada", confesaba entre lágrimas en una entrevista realizada un Día de las Madres en el año 2021. "Me han quitado todo, con él me lo quitaron todo. Yo siempre salía con él, comía con él, todo lo hacía con él, ¿y ahora? Veme aquí sola".