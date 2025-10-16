Enfrentamiento en límites de Morelia y Madero deja dos agresores abatidos

“Con acciones firmes y coordinadas, en Michoacán avanzamos en el combate a la impunidad”, señaló la institución estatal mediante redes sociales.

La FGE precisó que se trata de información preliminar y que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la posible participación de los abatidos en actividades delictivas.

Oficiales realizaban operativo contra extorsión y terminó en tiroteo

De acuerdo al reporte de la agencia RED113 informó que la confrontación se registró durante la tarde de este jueves en un paraje boscoso de la ranchería El Capulín, en las inmediaciones de la comunidad de El Duende, en los límites con la región de Morelia.

Trascendió que los uniformados, entre ellos agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), realizaban en la zona un operativo como parte de la estrategia nacional contra la extorsión.

En determinado momento, los oficiales detectaron a unos individuos armados, quienes abrieron fuego en su contra. Los policías repelieron el ataque y abatieron a dos de los agresores, mismos que portaban fusiles, cargadores, cartuchos útiles y chalecos tácticos.

