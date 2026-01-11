Enero y febrero, los mejores meses para vivir la magia de la Monarca en Michoacán: Sectur

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para vivir una experiencia visual única, enero y febrero son los meses ideales para visitar los santuarios de la Mariposa Monarca en Michoacán. En este periodo, los árboles se cubren con millones de ejemplares, transformando el paisaje en un espectáculo de color, movimiento y fuerza.

El turista y visitante podrá disfrutar de un espectáculo natural con cientos de mariposas reunidas en las copas de los árboles de oyamel para conservar calor y energía. A medida que el sol templa el ambiente, sus alas se despegan y comienzan el vuelo, pintando de naranja, blanco y negro el cielo de los santuarios El Rosario, Sierra Chincua y Senguio. Este momento único es aprovechado por los ejemplares para buscar néctar o bajar a los ríos por agua.