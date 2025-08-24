Energía segura, base del primer Polo de Desarrollo en Michoacán: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán avanza en la transición energética con la consolidación del Polo de Desarrollo para el Bienestar, Parque Industrial Bajío, el primero en todo el país que contará con infraestructura para garantizar el suministro de gas natural y otras fuentes de energía, con respaldo del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas).

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández, subrayó que el nuevo modelo de desarrollo económico, que impulsan la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, coloca a la energía como eje de competitividad, “El Parque Bajío no solo será el corazón industrial de Michoacán, también será un espacio donde la energía se garantice de manera continua, segura y con visión de futuro. Este polo representa la apuesta de nuestro estado por una industria más sostenible”, señaló.