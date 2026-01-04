Michoacán

Encuesta confirma respaldo a Bedolla: aprueba en lo social, educativo y en confianza ciudadana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La más reciente encuesta de Blitz coloca al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla con números favorables y un diferencial positivo en áreas clave de su administración, reflejando una percepción mayoritariamente estable y aprobatoria entre la ciudadanía michoacana.

De acuerdo con el estudio, levantado en diciembre de 2025, la aprobación al desempeño del mandatario destaca en rubros estratégicos como apoyo a las mujeres (56.5 %), educación (55.5 %) y programas sociales (51.3 %). En todos estos apartados, la suma de las respuestas “aprueba” y “aprueba mucho” supera con claridad a la desaprobación, generando diferenciales positivos que alcanzan hasta +32.2 puntos.

La calificación global del gobierno estatal también se mantiene consistente. El 66.6 % de las personas encuestadas otorgan una evaluación aprobatoria —en una escala del 6 al 10—, con un promedio general de 5.8, indicador que confirma una percepción mayoritariamente favorable, aun en un contexto político complejo y de alta exigencia social.

En los grupos focales, el diagnóstico ciudadano reconoce atributos como transparencia, honestidad y trabajo constante. Esta percepción quedó sintetizada en una frase recurrente entre participantes: “El Gober no es la bronca”, expresión que resume el tono general de la evaluación cualitativa.

Los resultados subrayan fortalezas en transparencia, gestión efectiva, compromiso con la justicia social y una administración percibida sin escándalos. Incluso en el apartado de imagen personal, la evaluación se mantiene firme: el 38 % califica la imagen del gobernador como muy buena o buena.

En conjunto, los datos confirman que existe un respaldo real a la conducción del gobierno estatal, sostenido principalmente por políticas sociales, avances en educación y una gestión que, para amplios sectores de la población, mantiene niveles relevantes de confianza ciudadana.

