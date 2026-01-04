Encuesta confirma respaldo a Bedolla: aprueba en lo social, educativo y en confianza ciudadana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La más reciente encuesta de Blitz coloca al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla con números favorables y un diferencial positivo en áreas clave de su administración, reflejando una percepción mayoritariamente estable y aprobatoria entre la ciudadanía michoacana.

De acuerdo con el estudio, levantado en diciembre de 2025, la aprobación al desempeño del mandatario destaca en rubros estratégicos como apoyo a las mujeres (56.5 %), educación (55.5 %) y programas sociales (51.3 %). En todos estos apartados, la suma de las respuestas “aprueba” y “aprueba mucho” supera con claridad a la desaprobación, generando diferenciales positivos que alcanzan hasta +32.2 puntos.