Encuentran taller para fabricar explosivos en Buenavista tras reportes de estallidos

Buenavista, Michoacán (MiMorelia.com).- El silencio rural de Buenavista Tomatlán fue interrumpido por el eco de detonaciones que alertaron a la población de la comunidad de División del Norte. El reporte ciudadano activó un despliegue inmediato de fuerzas federales y estatales que, horas más tarde, condujo al hallazgo de un taller clandestino destinado a la fabricación de explosivos improvisados.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Guardia Nacional y la Guardia Civil, se trasladaron a la zona señalada, donde inicialmente confirmaron afectaciones en algunas viviendas, presuntamente derivadas de las explosiones reportadas.

La revisión del entorno reveló algo más grave: un inmueble adaptado con insumos, herramientas y aditamentos utilizados para la elaboración de artefactos explosivos, presuntamente empleados por un grupo delincuencial con presencia en la región.

Ante el riesgo inminente para la población, las corporaciones aseguraron de inmediato el perímetro, restringieron el acceso y evacuaron de manera preventiva áreas cercanas. Asimismo, se solicitó la intervención de personal especializado en el manejo de materiales peligrosos y explosivos, con el objetivo de asegurar de forma controlada todo lo incautado, conforme a los protocolos de seguridad.

El hallazgo no ocurrió en un contexto aislado. Durante la madrugada, habitantes de la misma comunidad reportaron un enfrentamiento entre civiles, en el que, según testimonios, se habrían utilizado explosivos lanzados desde drones, una modalidad que ha encendido las alertas de las autoridades por su capacidad de causar daños indiscriminados.

A este escenario se suma que, horas antes, fuerzas estatales y federales aseguraron 19 artefactos explosivos diseñados para ser transportados y detonados mediante drones en la población de Catalinas, también perteneciente al municipio de Buenavista.

Las autoridades mantienen operativos de vigilancia y patrullaje en la zona, mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el alcance de las actividades ilícitas.

En tanto, la población permanece en alerta y zozobra, en una región donde la violencia ha comenzado a tomar formas cada vez más sofisticadas y peligrosas.

