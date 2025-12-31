Tras localizar cilindro con gas cloro robado, descartan riesgo para la población

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades estatales confirmaron la localización del cilindro con gas cloro que había sido robado en Morelia y por el cual se emitió una alerta nacional debido al alto riesgo tóxico que representaba para la población.

De acuerdo con información difundida por la Coordinación Estatal de Protección Civil de Michoacán, el tanque fue localizado al interior de un predio baldío y coincide con las características del cilindro sustraído un día antes.

Personal de la Unidad de Materiales Peligrosos se trasladó al sitio para llevar a cabo la recuperación segura del cilindro, así como para mitigar cualquier posible riesgo para la población cercana.