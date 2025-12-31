Tras localizar cilindro con gas cloro robado, descartan riesgo para la población

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades estatales confirmaron la localización del cilindro con gas cloro que había sido robado en Morelia y por el cual se emitió una alerta nacional debido al alto riesgo tóxico que representaba para la población.
De acuerdo con información difundida por la Coordinación Estatal de Protección Civil de Michoacán, el tanque fue localizado al interior de un predio baldío y coincide con las características del cilindro sustraído un día antes.
Personal de la Unidad de Materiales Peligrosos se trasladó al sitio para llevar a cabo la recuperación segura del cilindro, así como para mitigar cualquier posible riesgo para la población cercana.
Cabe recordar que el robo ocurrió en el pozo El Retiro, ubicado en la colonia Dr. Miguel Silva, y el cilindro pertenece al Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas). El contenedor tiene una capacidad de 68 kilogramos, es de color gris aluminio y se encontraba aproximadamente a la mitad de su capacidad.
Tras el robo, la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una alerta a las unidades estatales de Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Guerrero, ante la posibilidad de que el cilindro fuera trasladado fuera de Michoacán.
El gas cloro es considerado un material altamente tóxico y comburente, capaz de provocar quemaduras, dificultad respiratoria, asfixia e incluso la muerte en concentraciones elevadas o por contacto directo.
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para no manipular este tipo de materiales y reportar de inmediato cualquier hallazgo al número de emergencias 911.
SHA