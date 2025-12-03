¡Encendido navideño y desfile! Así celebrará Lázaro Cárdenas la Navidad 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El municipio de Lázaro Cárdenas se alista para celebrar el Festival Navideño 2025 con actividades familiares y comunitarias que buscan fortalecer el espíritu navideño en la región costera de Michoacán.

De acuerdo con la convocatoria oficial publicada por el Gobierno municipal, las actividades iniciarán este viernes 5 de diciembre, con un desfile navideño en la Zona Escolar 028.