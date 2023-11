Encabeza Julio Arreola inauguración de la rehabilitación de Dispensario Médico en San Miguel Charahuen

Durante la ceremonia, el presidente municipal destacó la importancia de esta obra y subrayó el impacto positivo que tendrá en la salud y el bienestar de la población local. Asimismo, agradeció a todos los involucrados en el proyecto por su arduo trabajo y dedicación.

Esta iniciativa refleja el compromiso de la administración municipal con la mejora continua de los servicios esenciales y su enfoque en el bienestar de la comunidad. La rehabilitación del dispensario médico es un paso significativo.

En esta importante inauguracion, asistieron: El presidente Municipal, Julio Alberto Arreola Vázquez; el regidor Acceso De La Información Pública, Transparencia Y Protección De Datos C. Félix Cázarez Rodríguez; la regidora Planeación, Programación Y Desarrollo Sustentable, Lic. Erika Yaneth Velázquez Dionicio; la regidora Derechos Humanos Y Grupos En Situación De Vulnerabilidad Y Juventud, C. Paulina Aguilar Montaño; el regidor Medio Ambiente, Protección Animal Y Desarrollo Rural, C. Francisco Javier Hernández Sánchez; el regidor Desarrollo Económico Comercio Y Trabajo, Lic. Pedro Corral Velazquez; el secretario De Infraestructura Desarrollo Urbano Y Ecologia, Arg. Juan Carlos Flores De Jesús; el director de obras públicas, Osvaldo Rojas Ángeles; el director grupos vulnerables, Andrés Barriga; el jefe de tenencia, Aquilino Moncada Medina y habitantes de la comunidad.