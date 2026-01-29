Encabeza Conagua Michoacán operativo contra huachicol en el lago de Pátzcuaro

Durante las acciones, personal especializado de Conagua realizó labores de inspección para localizar tomas clandestinas, tuberías no autorizadas o cualquier infraestructura que pudiera estar desviando el recurso de manera ilícita.

Luis Roberto Arias Reyes, delegado de Conagua en Michoacán, señaló que estas acciones cumplen un doble propósito: preservar los recursos naturales que pertenecen a los michoacanos y proteger el equilibrio ecológico del lago.