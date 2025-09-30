En visita guiada, Fiscalía General recibe a estudiantes de la Preparatoria Taximaroa, Ciudad Hidalgo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) abrió sus puertas para recibir a 45 estudiantes que cursan los semestres tercero y quinto del área de Ciencias Sociales y Humanidades la Preparatoria Taximaroa, con sede en Ciudad Hidalgo, quienes realizaron una visita guiada con el propósito de conocer las funciones que desempeña la institución en materia de procuración de justicia.
Durante el recorrido, las y los jóvenes visitaron la Unidad de Criminalística, donde se les explicó el trabajo de análisis técnico que se realiza para el esclarecimiento de hechos delictivos. También asistieron a una demostración en la Unidad Canina K9, donde se destacó la labor de los binomios caninos en tareas de detección y búsqueda.
La visita continuó en la Policía Cibernética, área encargada de la prevención y atención de delitos digitales, en la que se brindó información sobre los riesgos de la extorsión telefónica y el secuestro virtual, así como las acciones implementadas para combatirlos.
Finalmente, las y los estudiantes recorrieron el área de Servicios Periciales y el Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde conocieron la importancia de los dictámenes periciales dentro de las investigaciones que se llevan a cabo en la FGE.
