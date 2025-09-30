En visita guiada, Fiscalía General recibe a estudiantes de la Preparatoria Taximaroa, Ciudad Hidalgo

Durante el recorrido, las y los jóvenes visitaron la Unidad de Criminalística, donde se les explicó el trabajo de análisis técnico que se realiza para el esclarecimiento de hechos delictivos. También asistieron a una demostración en la Unidad Canina K9, donde se destacó la labor de los binomios caninos en tareas de detección y búsqueda.

La visita continuó en la Policía Cibernética, área encargada de la prevención y atención de delitos digitales, en la que se brindó información sobre los riesgos de la extorsión telefónica y el secuestro virtual, así como las acciones implementadas para combatirlos.