En Uruapan, FGE aprehende a presunto responsable del homicidio de un comerciante aguacatero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Derivado de labores de investigación, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) logró la detención de Mauricio “N”, por su posible responsabilidad en el homicidio de un comerciante aguacatero, perpetrado en el municipio de Uruapan.

De acuerdo con los datos de prueba recabados e integrados en la Carpeta de Investigación, el 24 de junio de 2025, Ysidro R., se encontraba en un taller mecánico localizado en la calle Veracruz, esquina con Durango, cuando el investigado ingresó al establecimiento y presuntamente le disparó con un arma de fuego, provocándole la muerte.

Durante los hechos, también resultó dañado un vehículo marca Nissan, línea NP300, color blanco, que se encontraba en el lugar.

Tras realizar las diligencias correspondientes, el personal de la Fiscalía Regional de Uruapan estableció la posible participación de Mauricio “N” en los delitos de homicidio calificado y daño en las cosas, por lo que se solicitó y obtuvo una orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada conforme a la ley.

El detenido quedó a disposición del Juez de Control que en próximas horas resolverá su situación jurídica.

BCT