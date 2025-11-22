En Uruapan, dos campamentos destruidos y 5 kg de metanfetamina asegurados dentro del Plan Paricutín: SSP

El esquema preventivo del Plan Paricutín permitió a los agentes de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano ubicar ambos sitios presuntamente utilizados por integrantes de una célula delictiva, por lo que procedieron a su destrucción mediante el método de incineración.

En el sitio también fueron encontrados cinco kilogramos de metanfetamina y un vehículo de la marca Jeep, color blanco, el cual contaba con reporte de robo vigente. Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente encargada de llevar a cabo las diligencias que marca la ley.